Эксперт рассказал, какими ракетами ВСУ уничтожили корабль "Новочеркасск" в Крыму

Эффективность Storm Shadow очень высока.
Вооруженные силы Украины, вероятно, нанесли удары по Феодосии в Крыму, ночью против 26 декабря ракетами Storm Shadow. Именно этим видом вооружения мог быть уничтожен крупный десантный корабль РФ "Новочеркасск".
Такое мнение в эфире "Эспрессо" высказал аналитик Defense Express Сергей Згурец.
"Этот тип ракет (Storm Shadow — Ред.) действительно может совершать такие эффективные удары. Хочу напомнить, что в августе наша авиация нанесла удар по десантной и подлодке РФ в Новороссийске. Тогда тоже были применены дальнобойные системы поражения, в частности, ракеты Storm Shadow и Scalp. Как мы можем видеть, эффект применения этих ракет просто колоссальный", — рассказал Згурец.
Он отмечает, что для оккупантов военная инфраструктура в Крыму очень важна. Впрочем, они не способны защитить ее.
"Сегодня также вполне очевидно стало то, что российская система ПВО не способна обеспечить охрану военных объектов в Крыму. Эти объекты являются для них критически важными. Впрочем, Украина продолжает уничтожать военную инфраструктуру оккупантов в Крыму", — говорит Згурец.
К слову, спикер Воздушных сил в эфире "Радио Свобода" намекнул, что корабль уничтожили крылатыми ракетами. По его словам, таких ракет, переданных западными союзниками, на вооружении ВСУ "не так уж много".
"У нас есть Storm Shadow, у нас есть SCALP. Конечно, нам хотелось бы еще немецкие ракеты Taurus, но пока есть вот такие ракеты на вооружении", — подчеркнул он.
Читайте ведущие новости дня:
- ВСУ уничтожили десантный корабль "Новочеркасск" – что известно о ночном "хлопке" в Крыму (фото, видео)
- Потеря целого поколения и резкое старение нации: что может ожидать Украины в случае мобилизации женщин
- Пять стран, где запрещено праздновать Рождество
Уничтожение корабля "Новочеркасск"
Ночью против 26 декабря в Феодосийском порту раздался мощный взрыв. После этого возник пожар. Воздушные силы сообщили, что в Крыму был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск".
Воздушные силы сообщили, что корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в районе временно аннексированной Феодосии был атакован крылатыми ракетами. Впрочем, какими именно – не уточнили.
В Минобороны РФ отреагировали на "хлопок" в Феодосии. Впрочем, там подчеркивают, что их большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждение во время атаки.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: повреждения значительны. Военный эксперт оценил удар по кораблю РФ "Новочеркасск"