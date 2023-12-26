Эксперт рассказал, какими ракетами ВСУ уничтожили корабль "Новочеркасск" в Крыму

Вооруженные силы Украины, вероятно, нанесли удары по Феодосии в Крыму, ночью против 26 декабря ракетами Storm Shadow. Именно этим видом вооружения мог быть уничтожен крупный десантный корабль РФ "Новочеркасск".

Такое мнение в эфире "Эспрессо" высказал аналитик Defense Express Сергей Згурец.

"Этот тип ракет (Storm Shadow — Ред.) действительно может совершать такие эффективные удары. Хочу напомнить, что в августе наша авиация нанесла удар по десантной и подлодке РФ в Новороссийске. Тогда тоже были применены дальнобойные системы поражения, в частности, ракеты Storm Shadow и Scalp. Как мы можем видеть, эффект применения этих ракет просто колоссальный", — рассказал Згурец.

Он отмечает, что для оккупантов военная инфраструктура в Крыму очень важна. Впрочем, они не способны защитить ее.

"Сегодня также вполне очевидно стало то, что российская система ПВО не способна обеспечить охрану военных объектов в Крыму. Эти объекты являются для них критически важными. Впрочем, Украина продолжает уничтожать военную инфраструктуру оккупантов в Крыму", — говорит Згурец.

К слову, спикер Воздушных сил в эфире "Радио Свобода" намекнул, что корабль уничтожили крылатыми ракетами. По его словам, таких ракет, переданных западными союзниками, на вооружении ВСУ "не так уж много".

"У нас есть Storm Shadow, у нас есть SCALP. Конечно, нам хотелось бы еще немецкие ракеты Taurus, но пока есть вот такие ракеты на вооружении", — подчеркнул он.

Читайте ведущие новости дня:

Уничтожение корабля "Новочеркасск"

Ночью против 26 декабря в Феодосийском порту раздался мощный взрыв. После этого возник пожар. Воздушные силы сообщили, что в Крыму был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск".

Воздушные силы сообщили, что корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в районе временно аннексированной Феодосии был атакован крылатыми ракетами. Впрочем, какими именно – не уточнили.

В Минобороны РФ отреагировали на "хлопок" в Феодосии. Впрочем, там подчеркивают, что их большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждение во время атаки.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: повреждения значительны. Военный эксперт оценил удар по кораблю РФ "Новочеркасск"

Читайте также: