Эксперт рассказал, когда количество ударов по объектам в Крыму увеличится

В настоящее время атаки на территории полуострова незначительны.

Когда Вооруженные силы Украины достигнут административных границ с аннексированным Крымом, количество ударов по военным объектам Российской Федерации на полуострове значительно возрастет.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, сейчас украинские защитники наносят высокоэффективные точечные удары. Каждая такая атака имеет результаты, говорит Коваленко, это либо уничтожение комплексов С-400, либо уничтожение надводных средств противника, либо уничтожение штаба Черноморской флотилии.

Военный эксперт убежден, что атаки по российским военным объектам в Крыму пока незначительны. В будущем ситуация изменится.

"Например, выход Сил обороны Украины к административной границе с Крымом значительно расширяет возможности влияния на объекты российских оккупантов независимо от того, где они расположены. Находясь возле административной границы, мы можем более эффективно задействовать уже ствольную артиллерию, к слову, тоже высокоточную : PzH 2000, CAESAR, М777 и другие", — пояснил он.

Украинская армия продолжит использовать пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, а именно М142 и М270.

"Крым будет разделен как слоеный пирог на зоны влияния средств поражения, ударов будет ежедневно немыслимое количество, поскольку объектов российских окупантов огромное количество по территории полуострова Крым", — рассказал Александр Коваленко.

Как сообщалось, в ВСУ говорят, что "хлопок" в Крыму будет продолжаться. Спикер воздушных сил Юрий Игнат отмечает, что Украине необходимо уничтожать врага и его логистику, страна не может просто защищаться "в одностороннем порядке".

Кроме того, в украинском ГУР отмечают, что имеют список стратегических объектов России, подлежащих уничтожению. Речь идет о военных объектах, объектах оборонно-военного комплекса.

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