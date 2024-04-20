Эксперт рассказал, могут ли россияне начать наступление на Харьков

О таких планах россиян известно в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины и разведке.

Командование российских захватчиков может имитировать наступление на Харьков, чтобы отвлечь внимание и ресурсы Сил обороны Украины.

Также читайте В Харькове снова раздаются мощные взрывы

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, информирует FREEДОМ.

Он отметил, что российская пропаганда в последнее время активно распространяла информацию о якобы подготовке наступления на Харьков, поэтому они могут имитировать подобную атаку.

"Тем более что сейчас в Брянской, Курской и Белгородской областях формируется группа войск "Север". Это группа войск прикрытия границы, но она значительно больше, чем каждая из групп войск — "Брянск", "Курск" или "Белгород". Вполне возможно, что под это формирование они могут показать какие-то диверсионные действия отвлекающего характера, чтобы таким образом сконцентрировать внимание на совсем другом участке фронта", — отметил гость эфира.

Вместе с тем, по словам Коваленко, о таких планах россиян известно в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины и разведке.

Комментируя бомбардировки Харькова, Коваленко отметил: их цель – морально-психологическое давление, террор гражданского населения. Это традиционная тактика России со времен СССР.

"Когда террор гражданского населения во время боевых действий является неотъемлемой составляющей достижения цели, поскольку через террор идет давление на гражданских, чтобы они паниковали, создавали социальную поляризацию в городах, селах, населенных пунктах. Чтобы повышался уровень недоверия к местной и государственной власти, чтобы даже возникало недоверие, подрыв доверия к тем силам, которые их обороняют. всегда использовала", — отметил Александр Коваленко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове прогремел взрыв во время воздушной тревоги.

Кроме того, мы ранее информировали, что бизнесмен и волонтер Сапронов высказался о намерении россиян захватить Харьков.

Читайте также: