Эксперт рассказал о приоритетной задаче ВСУ во время контрнаступления

Противник вынужден вводить в бой все, что у него есть под руками, чтобы пытаться остановить ВСУ.

Вооруженные силы Украины проводят контрнаступление, пытаясь истощить силы врага и его резервы.

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Такое мнение в эфире телемарафона высказал военный эксперт Сергей Грабский.

"В этом и состоит еще один элемент нашей кампании. Суть которого состоит в том, что мы истощаем противника, размазывая его резервы, заставляя вводить их в бой еще до начала основных задач", – сказал арабский.

Он отметил, что сейчас ситуация выглядит так, что противник вынужден вводить в бой все, что у него есть под руками.

"Если мы говорим о южном направлении, то туда уже в бой идут подразделения, не получившие достаточного количества вооружения, практически не имеющие боевого опыта, которыми просто затыкаются дыры на угрожающих участках", — добавил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что российские кафиры прилагают все усилия, чтобы остановить украинское наступление на Бахмутском направлении, но безрезультатно.

Кроме того, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что успехи контрнаступления ВСУ называют "украинским военным феноменом", поскольку наша армия наступает, не имея преимущество над россиянами.

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