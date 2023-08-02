Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Эксперт рассказал о приоритетной задаче ВСУ во время контрнаступления

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
507
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Эксперт рассказал о приоритетной задаче ВСУ во время контрнаступления

Эксперт рассказал о приоритете ВСУ во время контрнаступления / Фото: Associated Press

Противник вынужден вводить в бой все, что у него есть под руками, чтобы пытаться остановить ВСУ.

Вооруженные силы Украины проводят контрнаступление, пытаясь истощить силы врага и его резервы.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал военный эксперт Сергей Грабский.

"В этом и состоит еще один элемент нашей кампании. Суть которого состоит в том, что мы истощаем противника, размазывая его резервы, заставляя вводить их в бой еще до начала основных задач", – сказал арабский.

Он отметил, что сейчас ситуация выглядит так, что противник вынужден вводить в бой все, что у него есть под руками.

"Если мы говорим о южном направлении, то туда уже в бой идут подразделения, не получившие достаточного количества вооружения, практически не имеющие боевого опыта, которыми просто затыкаются дыры на угрожающих участках", — добавил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что российские кафиры прилагают все усилия, чтобы остановить украинское наступление на Бахмутском направлении, но безрезультатно.

Кроме того, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что успехи контрнаступления ВСУ называют "украинским военным феноменом", поскольку наша армия наступает, не имея преимущество над россиянами.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
507
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация