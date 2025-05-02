Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук / © Укринформ

Реклама

Российские корабли, зафиксированные утром, большинство из которых сейчас находятся в портах, не демонстрируют признаков подготовки к ракетным ударам.

Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире Мы Украина.

«Ожидаемо, большинство этих единиц было заведено в пункт базирования. Если с утра можно было наблюдать 15 единиц, опять же следует понимать, что они фактически находились не в открытом море, а в Цемесской бухте. Все могут посмотреть на карте, где находится. Это перед входом в военную гавань. То есть, вероятнее всего, это были меры по рассредоточению. Настазарь Тарасинин, ласково, что-то было заведено», — сказал он.

Реклама

По его словам, несколько российских кораблей остаются в море для выполнения различных задач, таких как охрана баз и контроль судоходства.

Еще несколько единиц остается в море. Они могут выполнять различные задачи, как по охране пункта базирования, так и по контролю среднего судоходства. То есть, у них действительно перечень задач, которые они должны выполнять, достаточно большой», — рассказал эксперт.

Спикер отметил, что подготовки к ударам не выявлено, ситуация стабильная, кораблей в Азове уже длительное время нет.

«Поэтому сказать, что Стана Назара продолжается подготовкой к каким-то ударам или что-то подобное, я не могу. Конечно, надо всегда ожидать, что в море есть возможность применения, но признаков подготовки пока не усматривается. Потому можно сказать, что ситуация стабильная. И в Азове да, вы правильно подметили, отсутствуют корабли, и это уже довольно продолжительное время», — отметил Плетенчук.

Напомним, ранее мы писали о том, что 2 мая Россия вывела в Черное и Средиземное море носители крылатых ракет «Калибр».