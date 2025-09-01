Эксперт рассказал, ожидаются ли в ближайшее время массированные атаки РФ

Игорь Романенко / © Радио Свобода

Атаки со стороны России на украинские территории продолжаются, однако в ближайший период вероятность массированных ударов невысока.

Об этом рассказал заместитель начальника Генерального штаба ВСУ (2006-2010), генерал Игорь Романенко в эфире Еспресо.

Он считает, что причиной снижения угрозы массированных ударов является официальная поездка президента России Владимира Путина в Китай. Пока он находится за границей, большие волны дронов и ракет на Украину вряд ли будут осуществлены.

«Удары РФ надо разделять, потому что на фронтах есть своя активизация действий с попыткой противника продвигаться. Знаем, что это и Покровское направление, и Константиновка, и Новополье, и Доброполье, и Лиман. Враг перебросил свои ресурсы и на Запорожское направление. А относительно массированных ударов с воздуха, то, я думаю, нам в свое время помогали делегации на наши торжественные даты, поэтому Путин не решался бить по Киеву», — отметил генерал.

По словам генерала, Путин не рискнет отдавать команду на массированную атаку во время своего визита в Китай. Однако низкоинтенсивные удары с использованием сотен дронов и нескольких десятков ракет остаются возможными.

«Враг будет продолжать накопление ракет и дронов. А 4 сентября заканчивается участие Путина в мероприятиях в Китае, и могут состояться повторные массированные удары. Надежды нет на то, что Трамп какими-то своими обещаниями будет давить на Путина, ведь видим, что подобных шагов не происходило. Соответственно, на ближайшее время именно такого порядка мои прогнозы относительно ударов РФ», — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент России Владимир Путин 31 августа прибыл в китайский город Тяньцзинь для участия в саммите ШОС, который продлится четыре дня.