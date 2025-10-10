Эксперт рассказал, почему ракеты России начали чаще попадать в цель: подробности

ПВО / © ТСН.ua

Реклама

После мощного комбинированного удара по Украине 10 октября эксперты объясняют, почему силам ПВО стало сложнее сбивать российские баллистические ракеты. По словам специалиста, враг модернизировал свои ракеты, теперь способные маневрировать и выпускать специальные приманки на подлете к цели.

Об этом рассказал заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

«Смена баллистики происходит не только российской, но и корейской и иранской. Принципы применения показывают, что некоторые системы, которые у нас работают для противодействия, — все же происходит их прорыв. Мы видим больше попаданий, потому что враг активно их модернизирует», — констатировал эксперт.

Реклама

По словам Храпчинского, главная опасность кроется на финальном этапе полета ракеты. На расстоянии около 40 км до цели она начинает активно противодействовать системам ПВО.

«Она маневрирует. В частности, может резко изменить траекторию направо или налево и выпускает специальные приманки для ракет перехвата», — пояснил специалист.

Именно эти маневры, которые военные называют «пируэтами», в сочетании с резким углом атаки делают перехват такой современной баллистической ракеты чрезвычайно сложной задачей для существующих систем противовоздушной обороны.

Какие системы нужны Украине

Эксперт отмечает, что для эффективного противодействия таким угрозам Украине требуются не просто системы ПВО, а специализированные комплексы противоракетной обороны (ПРО).

Реклама

Он привел пример израильской системы Arrow, способной уничтожать баллистические ракеты еще вне атмосферы, на основной траектории движения. В этом случае финальные маневры ракеты теряют свою эффективность. Кроме того, перехват на большой высоте делает невозможным падение обломков на населенные пункты, что также является серьезной угрозой.

Храпчинский добавил, что модернизация касается не только ракет — Шахеды, по его словам, уже не те, что в 2023-2024 годах.

Напомним, что после российского удара в ночь на 10 октября главной целью которой стали объекты энергетики, часть областей перешла на аварийные графики отключений. В частности, в части столицы блекаут проблемы с водоснабжением.

По информации «Укрэнерго», аварийные отключения сейчас применяются в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.