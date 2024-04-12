Эксперт рассказал, почему захватчики готовят новое наступление на начало лета

Российские захватчики проводят свое наступление с 10 октября прошлого года, когда начали операцию по оккупации Авдеевки.

Об этом в эфире 1+1 заявил военный эксперт Михаил Самусь.

"Они Авдеевку уничтожили, Авдеевку заняли и продолжили "на кураже" свое наступление, пользуясь окном возможностей, которые они сейчас ощущают из-за отсутствия американской помощи", — объяснил эксперт.

Самусь отметил, что российские захватчики вкладывают все силы, чтобы прорвать фронт.

"Основные направления сейчас – это Часов Яр и дали они пытались наступать на Краматорск, Славянск, это у них одно направление. Есть Лиманское направление и есть Угледарское направление", — заявил он.

Эксперт объяснил, почему летнее наступление россиян может начаться в мае-июне.

"Они сейчас активно набирают контрактников, за подпись – где-то 1 миллион рублей. Они таким образом пытаются избежать той же классической мобилизации, набрать 100-200 тысяч контрактников и подготовить их на тот момент, когда, например, будет прорван фронт по этим трем направлениям – вбросить этот резерв и уже выйти на стратегическое пространство и добиваться уже других успехов", — заявил Самусь.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные откровенно рассказали о ситуации на фронте.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ВСУ рассказали о сложной ситуации на юге страны.

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