Эксперт рассказал, сколько еще лет в Украине будут продолжаться проблемы с электроэнергией

Для восстановления после российских обстрелов нужно время, чтобы стабилизировать все.

Россия продолжает нацелено атаковать украинскую энергетику, что наносит серьезный экономический ущерб Украине. Силы обороны и энергетики работают над минимизацией последствий, но эта проблема может занять еще 2 года.

Об этом рассказал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский в интервью 24 каналу.

Андрей Закревский сообщил, что правительство разработало план для уменьшения влияния российских атак на энергетику из-за внедрения маневровой распределительной системы и конкурса на самую выгодную цену за электроэнергию, чтобы сбалансировать различные источники энергии.

Он отметил, что для управления избытком или нехваткой электроэнергии Украина может использовать экспорт и импорт. У Украины есть возможность покупать электроэнергию из Европы или продавать ее европейским странам. Раньше, когда была избыточная энергия и не было возможности экспорта, приходилось отключать атомные реакторы.

Закревский объяснил, что раньше было трудно сбалансировать энергетическую систему из-за отсутствия маневровых возможностей. Недавно такая система появилась, но после ее запуска Россия нанесла удар по украинской энергетике. Он добавил, что через 2 года энергетическая система Украины может стать менее уязвимой благодаря децентрализации и созданию новых производств электроэнергии.

Напомним, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что зимой энергетику Украины ждет много испытаний, и без отключений света не обойтись. Однако, по его словам, блэкаутов и гуманитарной катастрофы не будет.

Читайте также: