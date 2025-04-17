Эксперт рассказал, стоит ли готовиться украинцам к удару окупантов на Пасху: подробности

На Пасху Россия может нанести удар / © ТСН.ua

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Россия может нанести удар по Украине в Пасху, и эта угроза вполне реальна.

Об этом предупредил президент Украинской ассоциации пилотов Геннадий Хазан в эфире Киев24.

По его словам, оккупанты традиционно атакуют в моменты массового скопления людей, поэтому праздники — потенциально опасный период.

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«Россияне пользуются моментами, когда украинцы собираются компактно. А это происходит по праздникам. Мы должны осознавать, что враг подлый и коварный. Если будет большое скопление людей, они будут стрелять», — подчеркнул Хазан.

Он отметил, что ВСУ активно работают на опережение и наносят удары по враждебной инфраструктуре, в частности по пусковым установкам и казармам.

«По казармам 112-й ракетной бригады РФ уже прилетело. Наши летчики их гоняли, что их трясло. Отомстили так, что, как мне сказали офицеры, русские писюны летали в разные стороны», — поделился эмоциями Хазан.

По его словам, особенно высок риск ударов по городам вблизи границы с РФ. И хотя нет 100% гарантии, вероятность атаки на Пасху очень высока.

Каждый гражданин должен осознавать эти риски. И быть готовым, что россияне могут запускать ракеты именно в Пасху», — резюмировал эксперт.

Напомним, армия РФ использует для ударов по Украине беспилотники, снаряженные ядовитыми веществами. CS. Это слезоточивый газ, вызывающий острое раздражение слизистых оболочек, кожи и дыхательных путей.