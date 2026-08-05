Эксперт развеял слухи о новой тактике РФ: что остается главной мишенью

Атака РФ

Реклама

Несмотря на разговоры о вероятном переключении внимания РФ на системы водоснабжения, пока нет никаких подтверждений таких изменений. Главным же приоритетом для российских ударов остается разрушение ключевой инфраструктуры Киева для давления на миллионы жителей.

Об этом в эфире КИЕВ24 заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Реклама

Бьет ли враг по водоканалам и какая реальная ситуация

Комментируя слухи о том, что россияне могут переключиться на водопроводы, эксперт сказал, что не располагает такими данными. Он отметил, что подобные разговоры ходят еще с 2022 и 2023 годов, но на деле враг этого не делает. В то же время россияне бьют по большим магазинам и жилым домам, чтобы запугать людей.

Реклама

Отдельно он напомнил о результатах предыдущих атак на украинскую энергосистему за годы полномасштабной войны, в течение которых оккупанты потратили на удары по тепловой генерации, подстанциям, шахтам и газодобыче гигантские средства, но не достигли желаемого результата.

«Ну, это даже, пожалуй, и не десятки миллиардов долларов. Наверное, уже за сотни миллиардов долларов. Результата не добились. Возможно, они в этом году сфокусируют свое внимание на чем-нибудь другом», — отметил специалист.

Почему главной мишенью остается Киев

По словам Владимира Омельченко, российские войска перестали распылять удары и сосредоточивают около 80 процентов своей баллистики именно на столице, а также частично на прифронтовых регионах — Харькове, Сумщине и Херсонщине.

Основной целью врага является уничтожение ключевой инфраструктуры Киева, поскольку здесь находятся все органы власти и проживает около четырех миллионов человек. При этом россияне могут атаковать не только энергообъекты или водоканалы, но и крупные торговые базы и хабы, где хранятся запасы продовольствия и промышленных товаров.

Реклама

«Думаю, что их стратегия состоит в том, чтобы уничтожить всю ключевую инфраструктуру Киева», — подчеркнул эксперт.

Война в Украине — последние новости

Напомним, в ночь на 5 августа Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами и дронами. В столице погиб один человек, около 30 получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

В результате российской атаки в ночь на 5 августа был уничтожен склад запасных частей и сопутствующих товаров компании «Тойота-Украина».

В компании «Эпицентр» сообщили, что в результате атаки уничтожены ее производственные и логистические комплексы в Киеве и Калиновке.

Реклама

Новости партнеров