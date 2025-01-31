Эксперт: самая большая проблема российских властей сегодня – удары дронов СБУ по НПЗ

Наибольший страх российских властей – смерть Путина, после которой Россию ждет хаос. А просто сегодня самую большую проблему для Кремля составляют удары дронов СБУ по их НПЗ.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Эксперт подчеркивает, что интенсивность и частота ударов службы нарастает.

"Только за последнюю неделю три масштабных прилета по НПЗ. Последняя — ночью против 29 января по нефтеперекачивающей станции "Андреаполь", которая является важной составляющей Балтийской трубопроводной системы-2. У россиян элементарно не хватает ПВО, чтобы прикрыть все объекты. География в дронов самая широкая. И санкции от СБУ будут только нарастать", — пишет Голобуцкий.

Политолог акцентирует, что Россия несет огромный ущерб от ударов дронов СБУ.

"От "санкций СБУ" огромные прямые убытки. Каждый прилет — это от 50 до 100 миллионов долларов стоимости нефти и оборудования. Например, прямые убытки от ударов на этой неделе по нефтеперекачивающей станции в Рязани — 75 миллионов. Но еще более важны убытки косвенные — из-за сорванных контрактов, из-за разорванных цепей поставок. Эти цифры трудно вычислить точно, но очевидно, что речь идет о сотнях миллионов долларов убытков от каждого удара", — считает эксперт.

"Кремль очень настойчиво пытается создать для своих граждан иллюзию мирной жизни. Но постоянно горящие НПЗ невозможно скрыть из-за масштаба пожаров. Над очередными заявлениями, что это "обломки дронов", смеются даже российские телеграмм-каналы. Обломки дронов СБУ – самые точные и взрывные обломки. в мире", — резюмирует Голобуцкий.

Напомним, ранее стало известно об ударах по нефтеперекачивающей станции "Андреаполь". В результате атаки дронов СБУ на станции повреждена фильтрационная насосная площадка, цистерны с присадками, произошел разлив нефтепродуктов и пожар. Россиянам пришлось останавливать магистральный трубопровод, которым нефть поставляется в терминал "Усть-Луга" в Ленинградской области.