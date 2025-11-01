Эксперт сделал громкое заявление об участии женщин в войне

Женщины на войне

Общая обученность украинского населения военному делу — без исключения на пол и возраст — будет гарантировать нам безопасность не нападения России. Для женщин, в частности, следует создавать условия в соответствии с определенными физиологическими данными.

Об этом в эфире «КИЕВ24» сказал военный эксперт Иван Тимочко.

По его убеждению, россияне должны понимать, что каждый потенциально перед ними человек может и будет с ними воевать. Тогда они никогда не решатся.

«Если мы говорим сейчас с вами оценивать риски и вызовы, конечно они есть и конечно они и будут в дальнейшем, потому что, условно говоря, даже в семье, куда есть несколько людей с разными характерами, с разным поведением, с предпочтениями, уровнем обученности, даже бытовых условий, обычно возникают всегда определенные внутренние дискуссии».

В военной службе устав не разделяет по статье. Он регламентирует взаимодействие военных, а за нарушение — ответственность и наказание.

«Поэтому я думаю, что здесь важно всегда говорить, не знаешь как поступить, поступай по закону или по уставу и не будет внутреннего разного рода гендерных конфликтов или внутренних каких-то дискуссий», — высказался эксперт.

При этом нужно создавать условия в соответствии с определенными физиологическими данными по статье.

«И чем больше создан комфорт, на самом деле, тем меньше будет возникать разного рода дискуссий или поиска проблем. Тогда только человек вместо того, чтобы решать проблемы, он себя усовершенствует. Верно? Верно. Это отлично», — заключил в эфире Тимочко.

Эта тема постоянно в поле зрения депутатов. Но у нас сейчас процедура (мобилизации женщин — ред.) есть — кто хочет воевать, пойдет. Насколько я понимаю атмосферу в комитете, этот вопрос не стоит на повестке дня. Пусть женщины занимаются тем, чем нужно», — высказался нардеп Юрий Здебский.