Эксперт спрогнозировал, какими будут цены на квартиры до конца года и какое жилье будут покупать украинцы

Застройщики не станут существенно повышать цены на жилье до конца года.

В Украине осенью практически не изменится спрос на новое жилье. Тем не менее, 75% потенциальных покупателей будут обращать внимание на небольшие одно- и двухкомнатные квартиры в жилых комплексах на финальной стадии строительства.

Об этом рассказал соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов, пишет OBOZREVATEL.

В частности, он отмечает, что речь идет о жилье площадью 40-70 кв. м. В первую очередь, по его словам, важным останутся вопросы безопасности при выборе расположения жилья.

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"При самом оптимистическом сценарии спрос будет расти точечно и лишь на почти готовые объекты в отдельных локациях, наиболее защищенных от вражеских ракетных атак. Следовательно, наибольшее внимание потенциальных покупателей (свыше 75% спроса) будет приковано к 1,2-комнатному жилью площадью от 40 до 70 кв.м в объектах на финальных стадиях строительства, расположенных в относительно безопасных городах – Киев, Львов, Ивано-Франковск, Ужгород. Отчасти это касается Одессы и Днепра", – пояснил Семенцов.

Эксперт прогнозирует, что при такой ситуации застройщики не станут существенно повышать цены на жилье. Цены на стройматериалы также будут стойкими.

"Сейчас цены производителей выставлены, так сказать, с запасом в 10-15% (в случае вероятного скачка инфляции это превысит прогнозы НБУ по меньшей мере на 5-10%). Производители подготовились к возможным негативным сценариям. И в случае более-менее стабильной экономики" и постепенном ее росте цены на стройматериалы будут оставаться на постоянном уровне", – пояснил эксперт.

Отметим, что из-за полномасштабной войны ситуация на рынке аренды квартир в Украине резко изменилась.

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