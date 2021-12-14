Эксперт спрогнозировал повторную вспышку COVID-19 в Украине и назвал регионы с наибольшим риском

Эксперт спрогнозировал повторную вспышку COVID-19 в Украине и назвал регионы с наибольшим риском

В Украине может произойти вспышка, в частности из-за низкого уровня вакцинации против коронавируса.

В Украине есть риск новой вспышки коронавируса.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время онлайн-брифинга.

Также читайте Украина вышла из топ-10 стран с самым высоким уровнем заболеваемости

Он пояснил, что в настоящее время в странах Европы фиксируется самый большой за всю историю пандемии уровень заболеваемости COVID-19. И, по его словам, в некоторых государствах COVID-ситуация начала улучшаться, в других же ухудшается.

"Это прямой угрозой для Украины. Может начаться повторная вспышка и наибольший риск среди регионов Украины — это западная часть", — заявил специалист.

Эксперт предупреждает, что в Украине может произойти вспышка из-за низкого уровня вакцинации против коронавируса. Кроме того, две области, Закарпатская и Волынская, имеют потенциально критическую ситуацию.

"Есть два региона, в которых есть потенциально критическая ситуация, которая может разворачиваться. Закарпатская область — единственный регион, превышающий уровень госпитализации. Но пока мы не говорим о критической ситуации в области или вспышке. Волынская область имеет двойную угрозу. Заболеваемость 100 населения — вдвое больше среднего уровня в Украине. Но обнаружение является одним из самых маленьких. Каждый третий с подтвержденным тестом", — уточнил Ганиченко.

Напомним, в СНБО предупредили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе.