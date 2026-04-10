Эксперт: Цены на горючее снова начали стремительно расти на мировых рынках

Об этом сообщил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

«Недолго музыка звучала… Свежие котировки дизтоплива: Средиземноморье – $1384,00 (+87,25), Северо-Запад – $1415,75 (+145,00). Кроме того, все без исключения продающие нам топливо поставщики повысили свои премии, что является признаком проблем с будущим поиском ресурсов. Другими словами, не сильно верят они в скорейшее завершение проблем на Ближнем Востоке», — пишет эксперт.

По словам Куюна, повышение премий международными поставщиками вместе с ростом котировок сигнализирует о рисках дальнейшего удорожания нефтепродуктов.

Фактически импортные котировки на горючее за последние дни уже вернулись к уровню объявления перемирия в Иране.

Напомним, после объявления о временном перемирии в Иране рост цен приостановился на несколько дней. Однако продление боевых действий и общая нестабильность в регионе привели к тому, что цены на нефть и нефтепродукты снова начали стремительно расти.