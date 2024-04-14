Эксперт удивил прогнозом войны в Украине: "в 2024 году будет два окна возможностей"

В 2024 году будет два "окна возможностей" для начала переговоров о мире в Украине. Но ключевой вопрос не в датах, а в контурах договоренностей о прекращении огня. И здесь большинство сценариев несет риски как внутриполитической дестабилизации, так и возобновления боевых действий через некоторое время.

Такое мнение высказал главный эксперт Украинского института будущего по изучению России Игорь Тышкевич.

По его словам, для того чтобы выйти на положительный сценарий выхода из войны, политическое руководство страны должно решить задачу поддержания уровня легитимности — как своей, так и "легитимности войны", организационного и информационного усиления, а также сохранения уровня внешней поддержки.

“Это станет возможным из-за изменений в системе принятия решений. Изменения должны произойти либо в сторону расширения партнерства с политическими силами и бизнесом внутри страны, либо в сторону закладки фундамента авторитаризма. Что позволит стабилизироваться на короткое время, отложив, но не сняв вероятность наступления глубокого политического кризиса”, — считает Игорь Тышкевич.

Напомним, эксперт назвал главный вызов во внешней политике, который ждет Украину в 2024 году.

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