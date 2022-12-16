Эксперт указал на интересное отличие вражеской ракетной атаки 16 декабря

Очередная ракетная атака оккупантов по Украине 16 декабря прошла с сомнительным результатом для врага.

Украинская ПВО все более успешно сводит эффекты от российских ударов насмарку.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Прогнозируемый, очередной ракетный удар по Украине оккупантов, как и прошлые, прошел с весьма сомнительным результатом, а именно — восстановление энергосистемы опережает возможности РВВ по накоплению боекомплекта", — говорит эксперт.

Коваленко подчеркнул, что ПВО Украины нивелирует эффект от таких вражеских ударов на 80-90%.

"То есть КПД (коэффициент полезного действия — ред.) регулярного налета намного ниже ожидаемых результатов и очень редко превышает 10%. А 10% назвать КПД достаточно сложно, не говоря уже о чем-то большем", — отмечает обозреватель.

По словам Коваленко, удар 16 декабря, как и предыдущий, продемонстрировал применение разнообразной номенклатуры ракетного вооружения, что доказывает невозможность унифицировать боекомплект, а "отсутствие унификации говорит об ограниченном накопительном ресурсе".

Однако нынешний обстрел отличился от предыдущих тем, что российские ракеты Х-101 упали и в самой России — в Волгоградской области.

"Пока сложно сказать, эти ракеты были сбиты средствами ПВО, которые панически отработали по своим объектам или из-за какой-то технической неисправности. Но если не исключать техническую составляющую, то я более чем уверен, что это ракеты из новой партии. Почему так? Да потому, что их производят в авральном режиме и не проводят надлежащего технического контроля изделий", — сказав эксперт.

Коваленко добавил, что Россия не только ограничена в производственных возможностях новых ракет. Качество ее продукции тоже вызывает серьезные вопросы. Раньше о качественной составляющей новых российских партий постоянно ходили слухи, а теперь есть "непосредственное доказательство".

Напомним, сегодня, 16 декабря, РФ запустила около 60 ракет по Украине. Утром на аэродроме Энгельс-2 наблюдалась активность российской стратегической авиации. Из-за ракетных ударов по энергетическим объектам в нескольких областях Украины по всей стране вводятся аварийные отключения света.

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