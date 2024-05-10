Сохранилась ли важность Керченского моста для РФ: неожиданная оценка эксперта

Мост через Керченский пролив построен незаконно, поэтому это сооружение должно быть уничтожено.

Мост через Керченский пролив остается основным логистическим транзитным узлом, который захватчики используют для обеспечения российской южной оккупационной группы войск.

Такое мнение в эфире телеканала Эспрессо выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он заявил, что мост через Керченский пролив построен незаконно, поэтому это сооружение должно быть уничтожено.

"Не знаю, откуда аналитические группы сделали выводы, что Керченский мост не используется для перевозки военных грузов, техники и боеприпасов. Есть понятие как материально-техническое обеспечение. Это комплекс материальных средств, которые используются для обеспечения войск, начиная с механизированной компоненты — это танки, ББМ, артиллерия, боеприпасы. Если мы видим, что по мосту проезжает пассажирский вагон, то это не значит, что там гражданские, а не личный состав для ротации", — пояснил Коваленко.

Обозреватель отметил, что через мост поставляются горюче-смазочные материалы, которые везут для того, чтобы заправлять российские танки и боевые бронированные машины.

"Почему-то аналитические группы используют спутниковые снимки с большого расстояния, которые не детализированы. Но Крымские мониторинговые группы постоянно фиксируют, как через Керченский мост перевозят не только горюче-смазочные материалы, а именно технику — гаубицы, боевые бронированные машины, танки Т-62", – подчеркнул Коваленко.

Напомним, ранее сообщалось, что в ВСУ прокомментировали логистику врага Крымским мостом.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ больше не использует Крымский мост для обеспечения войск.

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