Эксперт заявил о ущербе для имиджа Украины после обысков на предприятиях "Метинвеста"

Эксперт заявил о ущербе для имиджа Украины после обысков на предприятиях "Метинвеста"

Обыски на предприятиях группы прошли 1 февраля.

Проведенные обыски в компании "Метинвест" наносят удар как по внутреннему, так и международному имиджу страны.

Такое мнение выразил экономист Борис Кушнирук, говорится в сюжете "5 канала".

Журналисты отмечают, что обыски на предприятиях группы, несмотря на документально удостоверенное налоговое отсутствие долгов у компании, вызывают тревогу у общества.

По словам Кушнерука, эти действия "полностью дискредитируют Украину как правовое государство". "Представляете, если они позволяют себе так обращаться с крупным бизнесом, как нагло и безоговорочно они это делают с малым бизнесом?" — подчеркнул экономист.

Напомним, налоговые органы подтвердили отсутствие задолженности на Северном, Ингулецком и Центральном горно-обогатительных комбинатах группы компаний "Метинвест". На них правоохранительные органы проводили обыски 1 февраля. Компания заявила о давлении на бизнес и призвала правоохранителей работать в правовом поле.

В "Метинвесте" напомнили, что налоговые вычеты компании в 2021 году составили около 53 млрд грн. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее.