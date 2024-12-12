Эксперт заявила, что уровень крайней бедности в Украине вырос в семь раз

В 2023 году почти 9% украинцев имели доходы на уровне прожиточного минимума, что в семь раз больше, чем в 2021 году.

Об этом сообщила доктор экономических наук Людмила Черенько в интервью РБК-Украина.

Она отметила, что в первые годы войны с Россией, с 2014 по 2015 годы, уровень бедности в Украине вырос с 16,3% до 51,9%.

"А эта фаза войны еще более масштабна, и можно было ожидать гораздо хуже. Мы могли бы ожидать, что бедность вырастет невероятно, даже до 80-90%. Но этого не произошло", – отметила экономист.

Эксперт подчеркнула, что в начале вторжения рассматривали три возможных сценария развития. Украина пошла по пути, который был ближе к оптимистическому прогнозу.

В то же время, как отметила Черенько, во время войны значительно вырос уровень крайней бедности. Доходы многих украинцев упали до уровня официального прожиточного минимума, в 2024 году составляет 2920 гривен.

"В 2021 году людей, которые имели доходы на таком уровне, у нас было 1,3%. Фактически в пределах статистической погрешности. Если бы не полномасштабная война, то в 2023 году мы бы вообще эту цифру не зафиксировали. Но в 2023 году таких людей оказалось почти 9%, произошел семикратный рост", — отметила эксперт.

Черенько отметила, что, прежде всего, речь идет о пенсионерах, людях, которые потеряли имущество или, например, остались без дома.

Напомним, до конца 2024 года инфляция в Украине набирает обороты.

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