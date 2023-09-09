Эксперты МАГАТЭ заметили усиление военной активности вокруг ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), работающие на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщили, что в течение последней недели слышали многочисленные взрывы.

Это свидетельствует о возможном признаке усиления военной активности в регионе, который также может представлять потенциальную угрозу ядерной безопасности и безопасности на месте, сказал генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси.

Об этом говорится на сайте МАГАТЭ.

Более года после того, как МАГАТЭ установило постоянное присутствие на крупнейшей в Европе атомной электростанции (АЭС), чтобы помочь предотвратить аварию, общая ситуация на объекте остается крайне нестабильной, сказал генеральный директор Гросси.

Начиная с минувшей субботы команда МАГАТЭ услышала около двух десятков взрывов в течение трех дней, а затем еще несколько за последние несколько дней. Само растение не пострадало.

«Отчеты, которые я получаю от наших экспертов, свидетельствуют о том, что взрывы произошли недалеко от Запорожской атомной электростанции. Однако я остаюсь глубоко озабоченным возможными опасностями, с которыми сталкивается станция в настоящее время повышенного военного напряжения в регионе», – сказал генеральный директор Гросси, вновь отметив важность соблюдения всеми сторонами пяти конкретных принципов защиты ЗАЭС.

«Что бы ни случилось в зоне конфликта, где бы это ни было, все могут проиграть от ядерной аварии, и я призываю принять все необходимые меры, чтобы этого не произошло», — сказал он.

Отдельно ЗАЭС проинформировала группу МАГАТЭ, что утром 7 сентября были зафиксированы новые удары беспилотников в соседнем городе Энергодар, где проживает много персонала станции со своими семьями. О пострадавших не сообщается. Кроме того, команда МАГАТЭ была проинформирована о том, что ЗАЭС решила временно сократить количество персонала на площадке до минимального уровня в течение следующих нескольких дней из-за опасений высокого риска военных действий в этом районе.

На станции эксперты МАГАТЭ наблюдали постоянное присутствие мин между ограждениями по периметру, но они не увидели никаких дополнительных при обходе площадки. Однако им до сих пор не предоставили доступ к крышам реакторных блоков 1, 2, 5 и 6. Команда МАГАТЭ также требовала осмотреть все шесть турбинных залов один за другим, чтобы иметь возможность полностью оценить, одновременно могут ли присутствовать опасные предметы. Пока это ходатайство не удовлетворено.

Команда МАГАТЭ сообщила, что ЗАЭС производит техническое обслуживание различных компонентов и систем безопасности на объекте, шесть реакторов которого остаются остановленными, один на горячем, а другие на холодном.

Каждый реактор на ЗАЭС имеет три отдельные и независимые резервные системы (также называемые «поезда безопасности»), которые вместе составляют системы безопасности блоков, обычно находящихся в режиме ожидания и готовые активироваться, если это необходимо для поддержания безопасности реакторной установки. Только одна система безопасности способна обеспечить безопасность реакторной установки.

Также производятся работы по техническому обслуживанию систем безопасности блока №4, в том числе его трансформатора, теплообменников и аварийных дизель-генераторов. После их завершения на месте будет проведено окончательное испытание парогенератора, отремонтированного после обнаружения утечки воды в этом блоке в прошлом месяце.

Напомним, в августе пропагандисты РФ начали распространять информацию, что диктатор Владимир Путин якобы принял решение взорвать оккупированную Запорожскую АЭС.

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