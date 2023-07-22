Эксперты опровергли популярный миф о медицинском каннабисе: что нужно знать

Мировой опыт показывает, что применение лекарств на основе медицинского каннабиса является эффективным при лечении более 50 патологических состояний.
Медицинский каннабис, который собирают легализовать в Украине, является лекарственным средством. Его используют при лечении более 50 патологических состояний.
Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины.
Специалисты отмечают, что наиболее распространенным мифом о медицинском каннабисе является утверждение, что якобы он не лекарство. Однако это неправда.
В мире собрано достаточно научных данных, подтверждающих, что применение лекарств на основе медицинского каннабиса является эффективным при лечении более 50 патологических состояний, среди них:
- неврологические заболевания
- заболевание пищеварительного тракта
- хроническая боль невропатического происхождения
- при оказании паллиативной помощи
- медицинский каннабис необходим онкопациентам, ежедневно страдающим от страшной боли
Использование медицинского каннабиса одобрили уже 56 стран. В частности, Германия, Испания, Нидерланды, Италия, Чехия, Франция, Португалия, Польша, Греция, Австрия, Дания, Бельгия, Норвегия, а также Израиль, Великобритания, США и Канада.
Напомним, Верховная Рада 13 июля одобрила в первом чтении законопроект №7457, легализующий медицинский каннабис в Украине. Препаратами на основе каннабиса будут лечить пациентов с хроническими болями, неврологическими и психическими расстройствами. Других целей легализации растения нет.
В Министерстве здравоохранения Украины согласны с необходимостью легализовать в нашей стране препараты, изготовленные на основе медицинского каннабиса. Их назначают исключительно для пациентов с хроническими болями, неврологическими и психическими расстройствами.
Важным этапом после принятия Верховной Радой закона в целом будет разработка клинических протоколов дозировки и перечня конкретных случаев, при которых можно назначать медицинский каннабис. На это может уйти до полугода. Кроме того, препараты на основе медицинского каннабиса должны пройти регистрацию в Украине.
Напомним, по данным ВОЗ, каннабис в мире употребляют примерно 192 миллионов человек. У подростков растение может повысить риск развития шизофрении.
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