Эксперты предостерегают: употребление популярного витамина увеличивает риск мозгового кровотечения

Обычно риски, связанные с витаминами, возникают тогда, когда человек принимает чрезмерные дозы однократно или ежедневно. Особенно часто это происходит во время приема таблеток в качестве заменителей здорового питания. Так, последние исследования показали, что один из популярнейших витаминов может увеличить риск геморрагического инсульта. О каком идет речь — читайте в материале ТСН.ua.

Как передает Express, Маркус Шюркс (научный сотрудник бостонского Центра женского здоровья имени Бригама) со своей командой провел исследования, которые показали довольно интересные результаты. При постоянном употреблении добавок, в составе которых имеется витамин Е, на 22% увеличивается риск кровоизлияния в мозг (геморрагический инсульт).

В исследовании приняли участие 118 тысяч человек. В течение 12 лет половина из них ежедневно принимала добавки с витамином Е, а другая половина – плацебо. За это время среди участников было зарегистрировано 223 геморрагических инсульта. И все они у той половины, которая пила витамины.

Ранее были проведены другие исследования, которые показали, что ежедневный прием 400 мг витамина Е (в течение 7 и более лет) приводит к увеличению риска рака предстательной железы у мужчин на 17%.

В журнале Nature Medicine группа японских ученых опубликовала исследование, которое проводилось на животных. Его результаты свидетельствуют, что избыток витамина Е вызывает (по крайней мере, у животных) атрофию костной ткани. Такеда Шу из токийского университета Кейо, который являлся руководителем данного проекта, считает: "Витамин Е стимулирует образование остеокластов - чрезвычайно крупных многоядерных клеток, разрушающих костную ткань".

Медицинские эксперты отмечают, что достаточное количество витамина Е человек может получить при правильном питании. Обязательно добавляйте в свой ежедневный рацион сбалансированную и разнообразную пищу, в частности: семена пшеницы и орехов, а также растительные масла (оливковое, подсолнечное, рапсовое, кукурузное или соевое), атлантический лосось, авокадо, киви, манго, красный сладкий перец.