Эксперты рассказали, когда, как и с чем лучше всего пить витамин D

Эксперты рассказали, когда, как и с чем лучше всего пить витамин D

Эксперты утверждают: недостаток витамина D может привести к деформации костей у детей и боли в костях у взрослых. При этом немногие знают, что употреблять его лучше в определенное время суток. Когда именно читайте в материале ТСН.ua.

Согласно "The National Health Service" из-за недостатка витамина D может развиваться деформация костей у детей (например, рахит), а у взрослых происходит их размягчение, известное как остеомаляция. Поэтому получать суточную норму витамина очень важно. Но в зимний период, из-за низкой солнечной активности, с этим возникают проблемы. Поэтому большинство из нас употребляют витамин Д в виде таблеток, не задумываясь, что здесь есть определенные правила.

Когда лучше всего принимать витамин D?

Так как витамин D относится к списку жирорастворимых, он лучше всего усваивается в сочетании с пищей с высоким содержанием жира. Например: яйца, молоко, семена, орехи, авокадо.

Именно поэтому Healthline.com рекомендует принимать добавку во время обеда.

Если вы привыкли пить витамин D и другие добавки утром, делать это стоит только во время сытного завтрака. И ни в коем случае не запивать водой. Ведь витамин Д в воде не растворяется.

Когда не следует принимать витамин D?

Последние исследования показали связь между приемом витамина D и расстройствами сна. Поэтому не стоит употреблять добавки после ужина и перед тем, как вы собираетесь ложиться спать.

По словам экспертов: прием витамина D в правильное время делает добавку более эффективной.

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