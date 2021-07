Эксперты рассказали, в какую страну чаще всего едут работать украинские специалисты с ІТ-сферы и сколько им платят

78% работодателей обещают помощь с переездом, оформлением рабочей визы и в оформлении документов для членов семьи.

Официальные данные Государственной службы занятости Украины говорят, что самой популярной страной для трудоустройства среди украинцев в 2020 году стал Кипр. Там в прошлом году официально трудоустроились более 12 тыс. украинцев.

Об этом говорится в исследовании аналитиков международного интернет-рекрутмента grc.ua.

Чаще всего работу на Кипре предлагают специалистам по IT-индустрии (53% всех вакансий региона). Ищут квалифицированных разработчиков и инженеров, нужны Java-разработчики и DevOps-специалисты. Также открыты вакансии для экспертов из сферы Ruby, BigData, Salesforce, PowerBI, PowerApps и т.д.

На втором месте по количеству предложений о работе — работодатели из категории "Банки, инвестиции, лизинг" (11%). На Кипре нужны финансовые аналитики, специалисты из сферы комплаенса, менеджеры по работе с клиентами, эксперты в сфере private banking.

Закрывают тройку наиболее востребованных работодателями на Кипре профессиональных сфер — категории "Административный персонал" и "Продажи" (по 5%). Требуются менеджеры по экспорту, специалисты по продажам, менеджеры по развитию бизнеса, специалисты по платежным документам, офис-менеджеры, архивариусы и секретари.

Все вакансии, независимо от профессиональной сферы требуют знания английского языка не ниже Intermediate. Также, 52% работодателей рассматривают только кандидатов с опытом работы от трех до шести лет, еще 36% работодателей готовы рассмотреть резюме при опыте работы от одного до трех лет. Для начинающих открыты 7% вакансий региона. Кандидатам, от шести лет опыта, доступные 5% вакансий на Кипре.

78% работодателей обещают помощь с переездом, оформлением рабочей визы и в оформлении документов для членов семьи.

Уровень заработных плат зависит от профессиональной сферы (IT-специалисты и финансовые аналитики получают максимально высокую компенсацию), опыта работы, профильного образования и наличия дополнительных дипломов и сертификатов, подтверждающих профессиональный уровень кандидата. Также, работодатели на Кипре обращают внимание на soft skills кандидата — важны работа в команде, навыки взаимодействия с представителями разных культур и национальностей, дружелюбие и открытость соискателя к новому.

44% вакансий предлагает компенсацию от 68,8 тыс. грн. Еще 34% работодателей готовы платить специалисту с Украины от 113,5 тыс. грн. На более высокий оклад (от 158,3 до 247,7 тыс. грн) могут рассчитывать 20% претендентов. Вакансий от 247,7 тыс. грн — 2%.

Full stack C # Developer (C # JS). Предлагают от 7 тыс. евро (до вычета налогов). Ищут опытного разработчика с хорошим знанием .NET Core, C #, ASP.NET, MVC, WebFroms, HTML, JavaScript, CSS, PostgreSQL, MySql. Работа только в офисе.

Senior Machine Learning Engineer. Вакансия предполагает обязательный переезд на Кипр — удаленная работа или аутсорс-услуги не рассматриваются. Компенсация от 5500 до 7000 евро. Также, обещают компенсацию расходов на переезд (не менее 5000 евро) и оплату расходов на аренду жилья в первый месяц проживания на Кипре.

Разработчик iOS и С ++. Ищут квалифицированного разработчика, с опытом работы более 6 лет, который работает с Оbjective-C, C ++, UIKit, Foundation, GCD, TCP, CFNetwork, Core Animation, OpenGL ES. Предлагают 5500 до 7000 евро и помощь в оформлении документов для сотрудника и его семьи.

Senior Front-end Developer. В отдел веб-разработки ищут front-end высокого уровня, который обладает хорошими знаниями JS, CSS и HTML, подробно понимает преимущества и недостатки новых решений и технологий. Зарплата до 7 тыс. евро.

Разработчик iOS. Необходим опыт работы от трех до шести лет, компенсация от 5.5 тыс. евро. Знание Objective-C, UIKit, Foundation, GCD, TCP, CFNetwork, Core Animation, OpenGL ES - обязательно. Работодатель обещает помощь с переездом и оформлением документов. Бонусом — возможность работы как из офиса с видом на Средиземное море, так и частично удаленно из дома.

