Эксперты советуют убрать искусственную елку до конца января: в чем причина

Елочка / © Pixabay

В Киеве эксперты напоминают, что искусственные елки, как и натуральные, нуждаются в своевременной уборке. Самый главный враг этих деревьев — пыль, поэтому после праздников их советуют хранить в темном и сухом месте, предварительно обернув стрейч-пленкой.

Об этом говорится в сюжете КИЕВ24.

Журналисты пообщались с киевлянами, чтобы узнать, почему они отдают предпочтение искусственным елкам и как ухаживают за ними.

«Я не люблю, когда срезают натуральные елки. Да и уборка после них больше. Искусственную елку можно использовать много лет и менять ее не нужно», — рассказала одна из жительниц столицы.

«Пока стоит, может, до февраля посмотрим. Искусственная. Мы ее купили лет десять назад, чтобы каждый год не менять. В этом году взяли несколько веток от натуральной елки и поставили на столик — жалеем живые деревья», — еще одна киевлянка объяснила свой выбор.

Жители столицы отмечают, что даже маленькие декоративные ветки натуральных елок можно использовать для украшений, не нанося вреда дереву:

«Маленькая, сантиметров 15-20 на столе. Детей дома нет, а мне больше не надо. Если на районе есть пункт для сдачи елок, я обязательно туда ее отнесу».

Декораторы отмечают правильный уход: «Убирать искусственную елку советуем до конца января, так же как и натуральную. Для хранения выбирайте темное и сухое место, а перед этим оберните дерево стрейч-пленкой», — отмечают специалисты.

Искусственные елки позволяют экономить время, сохранять природу и пользоваться деревом много лет. Важно лишь своевременно убрать дерево и правильно его хранить, чтобы избежать пыли и поддерживать праздничный декор в надлежащем состоянии.

