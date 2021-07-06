Эксперты Всемирной таможенной организации помогут Украине с реформой таможни

Зеленский подчеркнул, что для Украины очень важна международная поддержка при проведении реформ таможни.

В Украине к реформе таможни привлекут экспертов Всемирной таможенной организации. Соответствующую договоренность достиг президент Владимир Зеленский во время встречи с Генсеком Всемирной таможенной организации доктором Кунио Микурией 5 июля.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Во время встречи Владимир Зеленский отметил, что для Украины крайне важна международная поддержка реформ таможни. Как говорится на сайте президента, глава государства отметил, что Всемирная таможенная организация, членом которой Украина является с 1992 года, длительное время помогает стране в образовательных программах по подготовке специалистов для таможни. Но, по его словам, Украина хотела бы еще большей помощи.

В свою очередь, представитель Всемирной таможенной организации отметил, что процесс реформ должен продолжаться до того момента, пока ведомство не достигнет заметных для государства результатов. Стороны договорились в дальнейшем сотрудничать и совместно готовить специалистов таможенного дела.

"Наполнение бюджета по работе таможни увеличилось. Это говорит о том, что некоторые процессы стали более прозрачными. Считаю, что Всемирная таможенная организация должна посмотреть подробно на украинскую таможню", — заявил президент.

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Новости Украины: к реформе таможни привлекут экспертов Всемирной таможенной организации

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