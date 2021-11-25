Эксполицейского из Полтавщины разоблачили на продаже персональных данных украинцев

Эксполицейского из Полтавщины разоблачили на продаже персональных данных украинцев

Клиентов эксполицейский находил по объявлениям в телеграмм-каналах.

Служба безопасности Украины разоблачила эксправохранителя из Полтавщины, продававшего информацию с ограниченным доступом из закрытых государственных, коммерческих баз данных, в частности, из банковских учреждений и операторов мобильной связи.

Об этом сообщает СБУ и Офис генерального прокурора.

Злоумышленник торговал закрытой информацией по базе данных Министерства внутренних дел, Государственной налоговой службы, Государственной миграционной службы, Государственной фискальной службы, Министерства юстиции Украины, Пенсионного фонда Украины. "Клиентов" он находил по объявлениям в телеграмм-каналах, а оплату, во избежание ответственности, получал на банковские карты третьих лиц.

В ходе следствия задокументирован сбыт злоумышленником за 16 тысяч гривен информации о двух украинцах из баз, полученных из:

"АРМОР" (интегрированная информационно-поисковая система Министерства внутренних дел Украины, которая дает доступ к информации о судимости, о нераскрытых преступлениях, разрешениях на оружие и т.п.), "РАГС" (Государственный реестр актов гражданского состояния граждан), "ИТС ГАРТ" (информационно-телекоммуникационная система пограничного контроля, которая дает доступ к базе данных Государственной пограничной службы Украины "Сведения о лицах, пересекших государственную границу Украины").

Кроме того, эксполицейский собирался продать информацию, содержащую банковскую тайну. За это он хотел 29 тысяч гривен.

"Правоохранители задержали его "на горячем" во время переговоров относительно этой "операции". В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт и распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании ему меры пресечения", — отмечают в СБУ.

Продолжаются следственные действия по установлению всех причастных к схеме лиц.

Напомним, в Хмельницком СБУ разоблачила четырех местных жителей, создавших ботоферму с целью поддержки террористических "Л/ДНР" и дискредитации вакцинации в Украине.

А ранее киберспециалисты СБУ разоблачили в Киеве мощную ботоферму спецслужб РФ. Враждебная интернет-агентура использовала ее для дискредитации нашего государства перед международным сообществом по проведению Крымской платформы.

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