Экспомощник предателя Украины Деркача получил отпуск и уехал по системе "Шлях"

Уже бывший топ-менеджер госкомпании Олег Бояринцев во время войны получил отпуск и уехал по системе "Шлях", а затем подал в отставку.

Зачем в разгар войны просто так выпустили скандального чиновника за пределы страны и кто покрывал Бояринцева, выясняли журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Очередной зашквар "Энергоатома"!?

О событиях первым сообщил народный депутат Ярослав Железняк. В своем телеграмм-канале нардеп выложил фото скандальных приказов с подписью главы "Энергоатома" Петра Котина. Как утверждает Железняк, руководитель госпредприятия в январе 2023 года подписал отпуск экспомощнику предателя Деркача Олегу Бояринцеву с возможностью выезда за границу.

"В январе прошлого года президент "Энергоатома" Котин подписал 2-недельный отпуск исполнительному директору по персоналу компании. С "правом выезда заграницу", на что сам Котин вообще-то права не имеет", — говорится в сообщении.

Заграницу господин Бояринцев уехал…..

Уже в отпуске он подал на увольнение, и "Энергоатом" уволил его 15 февраля.

Еще и компенсацию выплатили за отпуск.

В Украину он до сих пор не вернулся и говорят, что и не собирается.

"Энергоатом" / Фото: Энергоатом

Кто дал уехать Бояринцеву?

Железняк утверждает, что таким образом Котин не только превысил свои служебные обязанности, но по факту просто дал бежать за пределы страны своему топменеджеру. Которого, кстати, уволил вскоре после выезда. При этом Бояринцеву еще заплатили отпускные.

Но это еще не все претензии к Бояринцеву. Ранее журналисты издания "Бизнес.Цензор" писали, что Олег Бояринцев известен своим сотрудничеством с беглым экснардепом Андреем Деркачем. Его правоохранители обвиняют в дискредитации Украины на международной арене и саботаже отношений Украины с ЕС и США. Конечно, и здесь торчат уши Кремля.

"В ходе досудебного расследования установлено, что бывший нардеп своими действиями дискредитировал Украину на международной арене, ухудшал дипломатические отношения с Соединенными Штатами Америки, усложнял интеграцию Украины в Европейский Союз и НАТО. За что в течение 2019-2022 годов получил по меньшей мере 567 тыс. долларов". от правоохранительных и разведывательных органов РФ", — говорится в сообщении САП.

Журналист эксклюзив Артем Зябкин решил найти Олега Бояринцева в соцсетях и посмотреть, как там его жизнь за границей.

"Вот, кстати его Фейсбук-страница — последний пост Бояринцев действительно изложил аж 31 января 23-го года — в нем благодарность Энергоатому, Петру Костину и самому Бояринцеву за передачу автомобилей украинским бойцам. А потом, так сказать, и следует его исчез. Не реагировал на обвинения Железняка в соцсетях и Котин — его страница в Фейсбуке вообще закрыта для посторонних", — рассказывает репортер.

Это возмущает

Но возмущает то, как именно беглецу удалось уехать. Как и многие другие, он воспользовался системой "Путь". Ее разработали еще в начале войны для того, чтобы мужчины призывного возраста могли выехать за границу, если они работают в пользу государства или войска, например волонтеры, отдельные должностные лица или даже певцы, которые проводят концерты и собирают деньги на ВСУ.

Но “Путь”, к сожалению, стал и той щелью, по которой выезжают самые наглые.

Кто бежал из Украины?

К примеру, депутаты местных советов от ведущих украинских партий. Моя коллега Виктория Гнатюк недавно сделала целый выпуск о таких "героях нашего времени". Небольшой спойлер — "ловкими" в кавычках оказались представители запрещенной ОПЗЖ. Прошу вас обязательно посмотреть, возможно увидите среди них и представителей вашего населенного пункта.

Ранее чиновники "Энергоатома", присвоившие 100 млн гривен, получили подозрение от НАБУ.

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