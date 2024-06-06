Экспортирует ли сейчас Украина электроэнергию: в "Укрэнерго" ответили

Экспорт электроэнергии не осуществляется ни в одну страну и не планируется.

Экспорт украинской электроэнергии в Румынию не производится.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" опровергла информацию ряда телеграмм-каналов.

"Это неправда... Телеграмм-каналы манипулируют информацией о технических перетоках между энергосистемами Украины и ЕС, которые являются физическим явлением", – пояснили в "Укрэнерго".

Также там подробно разъяснили ситуацию.

После массированных ракетно-дроновых атак врага в марте-мае 2024 года в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Их возможности производить электроэнергию значительно снизились. А потребности потребителей остались на том же уровне, что и до атак. Поэтому все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления – соответственно, экспорт электроэнергии за пределы Украины не осуществляется.

"Украинская энергосистема является частью европейской энергосети. Когда энергосистемы соединены между собой (так, как украинская, молдавская, румынская, венгерская, словацкая и польская), между ними существуют технические перетоки. Это природное явление, обусловленное законами физики. Как правило, эти перетоки незначительны. Но всегда почасовой баланс близок к нулю: сколько уходит за границу – столько сразу возвращается в Украину», – говорится в сообщении.

Впрочем, в мае, по запросу оператора энергосистемы Польши, "Укрэнерго" несколько раз оказывало аварийную помощь польской энергосистеме. Речь шла не о передаче электроэнергии в польские сети, а наоборот – о срочном приеме украинской энергосистемой излишков из Польши.

В условиях ясной погоды польские солнечные электростанции производили больше электроэнергии, чем ее могли использовать местные потребители. В условиях дефицита в украинской энергосистеме – НЭК «Укрэнерго» приняло излишки. Это позволило в совокупности с импортом и активной работой украинских СЭС избежать отключений в дневные часы в конце мая.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" предупредили о дефиците в энергосистеме. Отключение света 7 июня снова будут по всей Украине.

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