Экспосол США: Европа должна разместить в Украине военный контингент, а не миротворцев

Дипломат отметил, что привлечение миротворцев ничего не даст Украине.

Европе следует разместить на территории Украины свой военный контингент, который будет иметь возможность защищаться и стрелять в россиян, если они будут нарушать режим прекращения огня.

Такое мнение высказал посол США в Украине в 2006-2009 годах Уильям Тейлор, передает Укринформ.

«Я считаю важным, чтобы мы не говорили о миротворцах. Голубые каски, легко - или безоружные — об этом речь не идет. Мы говорим о силах, способных сдержать россиян, если они нарушат прекращение огня и снова пойдут вперед. Вот что нам нужно. Важно, чтобы европейцы постигли это и использовали правильные силы”, — отметил Тейлор.

Дипломат отметил, что привлечение миротворцев не нужно Украине и США — вместо этого нужно разместить силы, которые смогут вести полноценные боевые действия и поддерживаемые политической волей своих стран.

“Вопрос будет заключаться в том, какими будут правила взаимодействия. Им должно быть позволено стрелять в ответ, если россияне перейдут линию (столкновение – ред.). Не нужно этого скрывать. Нужны серьезные боевые силы, которым должно быть позволено защищать себя и Украину”, – добавил Тейлор.

Ранее сообщалось, что премьер Румынии высказал позицию относительно возможной отправки своей армии в Украину.

Мы ранее информировали, что европейские страны готовы направить войска для обеспечения перемирия в Украине.

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