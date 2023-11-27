Экспосол США в НАТО оценил ситуацию на фронте: ожидать ли прорыва ВСУ в ближайшее время

По его словам, многое зависит от помощи союзников Украины.

Ни Украина, ни Россия не достигнут прорыва на фронте в этом году или даже в следующем — в 2024 году.

Такое мнение высказал бывший посол США в НАТО, генеральный директор Чикагского совета по глобальным делам Иво Даалдер, передает "Politico".

По его прогнозу, боевые действия продлятся еще долго.

"Это означает, что реальность нынешнего тупика теперь должна определять стратегию Запада по конфликту. И вместо того, чтобы рассчитывать на то, что Украина вернет большую часть или всю свою территорию военным путем, следует сосредоточиться на обеспечении будущего Украины на Западе", — говорит. он.

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В частности, за последние 11 месяцев чуть более 500 квадратных миль территории перешли из рук в руки — это меньше одной пятой от 1 процента территории Украины.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный предполагает, что нынешняя техника способствует обороне: "Как и в Первой мировой войне, мы достигли уровня технологий, который ставит нас в тупик", — сказал он недавно.

Без большого скачка в технологиях "скорее всего не будет глубокого и красивого прорыва", — добавил он.

Между тем, в НАТО назвали ситуацию на фронте в Украине "очень сложной", с начала контрнаступления ВСУ линия фронта не сильно изменилась.

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