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"Экспозиция орковской халатности": в Сети показали, что хранилось на площадке недалеко от Джанкоя в Крыму, где раздались взрывы (видео)

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"Экспозиция орковской халатности": в Сети показали, что хранилось на площадке недалеко от Джанкоя в Крыму, где раздались взрывы (видео)

В оккупированном Крыму утром вблизи села Майское раздавались взрывы.

Поэтому оккупационные власти Крыма отселили людей из населенных пунктов в радиусе 5 км.

В Сети показали, что именно могло "демилитаризироваться" в Майском, где утром раздались взрывы.

"А вот так выглядела та же площадка хранения боеприпасов на станции Азовская между поселками Майское и Азовское Джанкойского района. Под открытым небом размещались ряды ящиков с боеприпасами и стоянка техники, в частности, РСЗО "Град". Мимо этой "экспозиции орковской халатности" постоянно, из окон которых все отлично снималось на видео, одно из которых вы сейчас наблюдаете", — сообщили в СтратКоме.

Отмечается, что попавшую на видео технику планировали перебрасывать из оккупированного Крыма для войны в Украине.

Напомним, что взрывы в Крыму прокомментировали в Командовании Воздушных сил ВСУ, где заявили, что кафиры "не умеют пользоваться средствами противопожарной безопасности". Это официальная позиция украинского военно-политического руководства.

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