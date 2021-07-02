Экспресс-тест на границе или самоизоляция: начали действовать усиленные правила въезда в Украину из четырех стран

Экспресс-тест на границе или самоизоляция: начали действовать усиленные правила въезда в Украину из четырех стран

Лица должны пройти экспресс-тест на границе или пойти на самоизоляцию или обсервацию.

Украина изменила порядок въезда лиц, прибывающих из четырех стран, где распространяется индийский штамм коронавируса "Дельта". Так, иностранцев без негативного экспресс-теста на коронавирус не пропускают, а украинцы — могут сдать тест или идти на самоизоляцию.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Так, речь идет о лицах, которые возвращаются из Индии, Великобритании, РФ и Португалии, или находились на их территории не менее семи дней в течение последних 14 дней. В частности, иностранцы должны иметь с собой отрицательный результат быстрого теста на антиген к коронавирусу. Его можно провести в пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Украинцы, которые въезжают из указанных стран, тоже могут сделать экспресс-теста в пунктах пропуска. Без отрицательного результата граждане Украины старше 12 лет подлежат обязательной самоизоляции, обсервации.

Сопровождают лиц, которые подлежат обсервации, от границы к санитарной зоне для их дальнейшей транспортировки к местам обсервации или в учреждений здравоохранения полиция.

В ГПСУ отмечают, что в наибольшей степени указанные изменения касаются лиц, пересекающих украинскую границу на участке с Россией. Это пять таких автомобильных пунктов пропуска:

«Сеньковка» в Черниговской области,

«Бачевск» и «Юнаковка» в Сумской области,

«Меловое» в Луганской области,

«Гоптовка» в Харьковской области.

Отмечается, что с 00.00 до 11.00 2 июля в этих пунктах пропуска государственную границу на въезд в Украину пересекло более 1800 человек, из них прошли тестирование — более 900 человек (в том числе 379 граждан Украины), 745 — отправились на самоизоляцию, а 49 — на обсервацию. Остальные — это дети в возрасте до 12 лет и участники международных перевозок.

Ранее сообщалось, что украинцы и иностранцы, которые заезжают на территорию Украины, могут предоставить не только отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген. Кроме того, достаточно будет справки о вакцинации.

Напомним, на польско-украинской границе восстанавливают работу три автомобильные пункты пропуска. Снова заработали пункты пропуска "Зосин-Устилуг" "Долгобичув — Угринов" и "Кросценко — Смильниця".

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Погода в Украине и правила пересечения границы для иностранцев

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