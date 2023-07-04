Экс-президент Польши объяснил, почему Украину не могут принять в НАТО уже сегодня

Бывший президент Польши (1995-2005 годы) Александер Квасьневский заявил, что вступление Украины в НАТО в сегодняшних условиях означало бы применение 5-й статьи: если совершено нападение на одну из стран Организации, то весь Альянс должен выступить против агрессора, то есть России. А это привело бы к Третьей мировой войне. Поэтому предпосылка принятия Украины в НАТО после завершения войны имеет смысл.

Об этом Квасневский рассказал в интервью "Укринформу".

Он отмечает, что стратегическое решение по делу НАТО должно быть одним – Украина должна быть в Альянсе.

"Если об этом сейчас даже начинает говорить человек, который еще год назад был очень скептическим по этому поводу, то есть Генри Киссинджер, то это означает, что мир созрел к убеждению: если мы хотим предоставить Украине настоящие гарантии безопасности, то это может быть только членство в НАТО", – уверяет экс-президент Польши.

Квасьневский убежден, что в Вильнюсе следует четко подтвердить перспективу членства Украины в НАТО. Несмотря на это, нужно определить, как это практически сделать, ведь НАТО никогда не принимала к себе страны, находящиеся в состоянии войны.

"Украина частично уже является членом Организации, поскольку использует лучшее западное оружие, имеет допуск к тайнам, ведь Киев получает информацию от разведок стран НАТО, а украинские военные готовятся в центрах Альянса. Поэтому это сотрудничество на военном уровне очень высокое", — говорит Александер. Квасьневский.

Еще одним условием для этого, по его мнению, должна быть армия, подлежащая стандартам Альянса.

"Перспектива членства в НАТО должна быть четко очерчена. Вместе с тем, путь в Альянс является проблемой из-за войны, которую нужно выиграть, и здесь НАТО должна показать свою решительность, чтобы в дальнейшем проводить подготовку украинских военных и предоставлять Украине оружие", — резюмировал экс-президент Польши.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в НАТО возможно после выполнения непременного условия — разрешения всех территориальных споров.

В то же время, президент Владимир Зеленский заявил, что Североатлантический альянс обязывает Украину к большому количеству компромиссов, но Киев не готов идти на уступки в некоторых вопросах.

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