Экстрадиция украинца в США и военный парад в КНДР. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Польша экстрадировала в США гражданина Украины, обвиняемого в "торговле компьютерными паролями". Читать дальше ->
- Всемирная организация здравоохранения призвала страны отказаться от ревакцинации от COVID-19 до 2022 года из-за нехватки вакцин во всем мире. Читать дальше ->
- В Северной Македонии в результате пожара в больнице для больных COVID-19 в городе Тетово погибли по меньшей мере десять человек. Читать дальше ->
- Корейская Народно-Демократическая Республика утром устроила в Пхеньяне третий за год военный парад, сообщили в СМИ. Читать дальше ->
- В Афганистане десятки возмущенных действиями "Талибана" женщин маршировали по улице Кабула, скандируя: "Мы хотим равных прав, мы хотим женщин в правительстве". Талибы били протестующих плетьми и палками. Читать дальше ->