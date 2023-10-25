Экстрадиция уклонистов из-за границы: нардеп объяснил, возможно ли это устроить

Нардеп признал, что пока плохо представляет, как экстрадиция уклонистов должна происходить.

Экстрадиция уклоняющихся из-за границы – сложная процедура. Должно быть судебное решение и только на основании него государство должно требовать экстрадиции.

Об этом заявил народный депутат и член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин в интервью УП.

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"Даже если подобная законодательная инициатива (об экстрадировании уклонистов. – Ред. ) появится, ее будет рассматривать не наш комитет, а комитет по вопросам правоохранительной деятельности. Во-вторых, мне не известно, был ли зарегистрирован или написан на черновике соответствующий законопроект", – сказал Рахманин.

Нардеп признал, что пока плохо представляет, как экстрадиция уклоняющихся должна происходить.

"Если человек уехал за границу на законных основаниях (не получал повестки, к каким-то официальным запретам), то на основании чего мы можем требовать его экстрадиции?

Если человек уехал за границу незаконно (на основании сфальсифицированных документов или уклонения от военной службы), то это нужно доказать, что очень долгий и сложный процесс. Должно быть судебное решение и только на основании него государство должно требовать экстрадиции", – пояснил он.

Ранее народный депутат, представитель президента в ВР Федор Вениславский объяснил, будут ли наказывать уклонистов после возвращения домой из-за границы.

Напомним, спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко предупредил, что в Украине мужчин, незаконно выехавших за границу, будет ждать наказание.

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