"Экстраординарный случай": в Закарпатье 11-летняя девочка родила ребенка

Ребенок находился под наблюдением неонатологов.

В Закарпатской области 11-летняя девочка, забеременевшая от 46-летнего сожителя своей матери, родила ребенка. На свет появился мальчик.

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Об этом сообщает "УНИАН".

В Береговском районе Закарпатской области 11-летняя девочка родила мальчика.

"Мы планировали направить несовершеннолетнюю роженицу в Ужгородский городской роддом, где большая практика приема родов в особых случаях. Однако роды начались внезапно ночью, и было принято решение не рисковать и не транспортировать роженицу в областной центр, а срочно проводить операцию", — прокомментировал заведующий акушерско-гинекологическим отделением Береговской больницы имени Бертолона Линнера Владимира Сагарда.

Девочке сделали кесарево сечение, в результате которого родился мальчик весом 2 кг 500 г и ростом 49 см. По словам медиков, операция прошла успешно.

"Учитывая малый вес ребенка и такой экстраординарный случай, приняли решение направить младенца в областную детскую больницу города Мукачево", — добавил завотделением.

Родильницу после родов перевели в инфекционное отделение, поскольку у нее диагностировали COVID-19.

Напомним, что девочка из Закарпатья шокировала историей о настоящем отце ее ребенка.