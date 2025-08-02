Экстрасенс дал прогноз на выходные: какие города под угрозой кровавых ударов РФ

Когда Путин может нанести ракетный удар / © ТСН.ua

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Экстрасенс Роман Завидовский дал прогноз, каким будет конец текущей недели и чего ждать от ракетных ударов РФ на выходных 2-3 августа.

Провидец в эфире своего YouTube-канала проанализировал расписание на картах Таро и цыганском бревне. Он назвал города и регионы, находящиеся в самой большой опасности.

«Что касается ситуации на этой неделе, я хочу сказать, что она немного улучшается. И на самом деле сейчас карты показывают немного облегчение ситуации. То есть неделя не столь жесткая, как на прошлой неделе было. Потому что на прошлой неделе мне выпадало очень большое количество негатива, очень большое количество ударов и огневых опасностей», — говорит экстрасенс.

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По словам Завидовского, на этой неделе огневые опасности тоже присутствуют, но по крайней мере не в таком большом количестве. В самой большой зоне риска атак находится Одесса, Харьков, Запорожье и Запорожская область, Донецкая область.

«Если взять какие-нибудь более центральные регионы, то это, наверное, что Черкассы. Ну и как бы это ни странно ни звучало, Львов и Львовская область. Безопасности на самом деле нет нигде сейчас может быть теракт, может быть атака, где угодно. Плюс много раз повторялась карта сепаратизма», — отметил провидец.

Ранее мы писали о том, что Россия атакует Украину реактивными дронами: почему их не сбивает ПВО и какие города под угрозой.