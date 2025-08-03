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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Экстрасенс предсказал кровавый удар по Киеву: он предупредил, какой город может быть следующим

По какому городу РФ может нанести ракетный удар.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Ракетный удар

Ракетный удар

Экстрасенс Роман Завидовский, предсказавший кровавый ракетный удар по Киеву, предупредил, какой Россия может выбрать следующим город для атаки.

Провидец в эфире своего YouTube-канала проанализировал расклад на картах Таро и цыганской колоде.

По его словам, большие угрозы сейчас начинают выпадать на запад Украины.

«То есть как было раньше, все эти годы полномасштабной войны — в основном это был восток и юг. То, что они, по существу, хотели оккупировать. Ну и, конечно, Киев. Но сейчас они смещают свой акцент, в том числе и на запад. Я не хочу сказать, что по западу вообще не прилетало все эти годы, но сейчас акцент на мероприятие больше и акцент на мероприятие происходит точечно… Следующим может быть какой-нибудь другой город тоже западных регионов», — говорит Завидовский.

Экстрасенс считает, что сейчас армия РФ выбрала немного другую тактику — бить точечно и интенсивно по одному городу.

Ранее экстрасенс дал прогноз на выходные: какие города под угрозой кровавых ударов РФ.

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