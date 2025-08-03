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Экстрасенс предсказал кровавый удар по Киеву: он предупредил, какой город может быть следующим
По какому городу РФ может нанести ракетный удар.
Экстрасенс Роман Завидовский, предсказавший кровавый ракетный удар по Киеву, предупредил, какой Россия может выбрать следующим город для атаки.
Провидец в эфире своего YouTube-канала проанализировал расклад на картах Таро и цыганской колоде.
По его словам, большие угрозы сейчас начинают выпадать на запад Украины.
«То есть как было раньше, все эти годы полномасштабной войны — в основном это был восток и юг. То, что они, по существу, хотели оккупировать. Ну и, конечно, Киев. Но сейчас они смещают свой акцент, в том числе и на запад. Я не хочу сказать, что по западу вообще не прилетало все эти годы, но сейчас акцент на мероприятие больше и акцент на мероприятие происходит точечно… Следующим может быть какой-нибудь другой город тоже западных регионов», — говорит Завидовский.
Экстрасенс считает, что сейчас армия РФ выбрала немного другую тактику — бить точечно и интенсивно по одному городу.
Ранее экстрасенс дал прогноз на выходные: какие города под угрозой кровавых ударов РФ.