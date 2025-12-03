Экстрасенс предупредил об атаках по Киеву: что известно

Война в Украине, фото иллюстративная

Экстрасенс Роман Завидовский, предсказавший последний массированный удар по Киеву, дал прогноз, чего ждать столице дальше.

В эфире своего YouTube-канала провидец проанализировал расклад на картах Таро и цыганской колоде.

По его словам, атаки России по энергетической инфраструктуре зимой будут продолжаться, в том числе в Киеве. Он призвал киевлян не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и спускаться в укрытие.

«Я хочу сказать, во-первых, что я выражаю соболезнования всем. Я очень надеюсь, что это все закончится как можно скорее… Впереди зима. Зимой, я составлял прогноз, тоже будут атаки на объекты инфраструктуры. Но, тем не менее, если сохранять спокойствие и заботиться о своей безопасности, можно будет пережить все», — говорит Роман Завидовский.

Он отметил, что текущая неделя может быть опасной для Украины.

«Что-то карты на этой неделе плохие. Только среда неплохо, а дальше очень большой негатив. Причем карты выпадают очень сильно отрицательные…. Какая-то очень опасная неделя под эгидой женской энергетики выпадает. И очень много терактов, ударов и атак. Но тем не менее, воскресенье, 7 декабря, выпадает спокойным», — отметил экстрасенс.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

