Экстремальная жара: украинцам дали советы, как защититься от высоких летних температур

В жару следует пить больше простой воды.

Погода в Украине продолжает удивлять — после затяжных ливней, регионы страдают от жары. Высокая температура воздуха может навредить организму, а чтобы этого избежать следует соблюдать ряд рекомендаций.

Как вести себя во время жары, рассказали в Укргидрометцентре.

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В частности, специалисты советуют по возможности избегать полуденной жары. Следует ограничить пребывание на улице утренними и вечерними часами. В случае, если все же находитесь на открытом воздухе, то по возможности надо быть в тени, а также носить головные уборы и солнцезащитные очки.

Кроме того, стоит избегать физических нагрузок в жару. В случае, если необходимо работать физически, то нужно выпивать каждый час два-четыре стакана прохладной воды.

Не следует пренебрегать и солнцезащитным кремом, а при загорании надо использовать такой, как имеет фактор защиты не менее 20 SPF (для детей не менее 30 SPF) или выше.

Детей ни в коем случае нельзя оставлять в припаркованном авто — даже на очень короткое время. А дома надо проветривать помещение ночью и утром. Днем стоит затемнять помещение.

Также украинцам во время жары рекомендуют:

Обеспечить свой организм достаточным количеством жидкости. Для этого пригодны минеральная вода, соки, супы, богатые жидкостью фрукты, такие как дыни, огурцы, помидоры, клубника, персики. Старайтесь пить от полутора до двух литров жидкости в день.

Избегайте напитки, содержащие алкоголь, кофеин или большое количество сахара.

Избегайте очень холодных напитков — они нагружают желудок. Употребляйте легкую пищу небольшими порциями в течение дня. Охлаждайте себя.

Оставайтесь в прохладном помещении.

Принимайте прохладный душ или ванну.

Подставляйте запястья до проточной прохладной воды.

Наложите влажный компресс на лоб или шею, прохладную гелевую маску на глаза или используйте распылитель воды для лица, рук и декольте.

Уделите особое внимание пожилым людям. Ведь в жару сердечно-сосудистую систему человека нагрузки значительно больше.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами. Как сообщалось, неделя, 21-27 июня, в Украине будет жарким — днем температура воздуха будет прогреваться выше +30°. Метеозависимость: в ближайшую неделю украинцев "прокоптит" жара Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber. Как действовать, если вы увидели собаку в закрытом авто во время жары – советы ветеринара и юриста

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