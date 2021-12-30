Экстремальные роды: на Закарпатье 21-летняя женщина родила четвертого ребенка в скорой

Роды принимала фельдшерка из бригады скорой помощи.

На Закарпатье 21-летняя жительница города Перечин родила своего четвертого ребенка прямо в автомобиле скорой помощи. У младенеца было двойное обвитие пуповиной шеи, но медикам удалось вовремя его спасти.

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Об этом рассказали в пресс-службе Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи.

Медики получили вызов к беременной женщине в среду, 29 декабря, в 23:15 и уже через 4 минуты прибыли к пациентке.

Как выяснилось, у 21-летней женщины это уже 4 роды. По ее словам, на учете у врача она не стояла и схватки у нее продолжаются уже около двух часов.

"Но только женщина подошла к автомобилю скорой, как резко началась родовая деятельность. Экстремально стремительные роды нуждались в немедленном вмешательстве медиков. На счету — каждая секунда. Следовательно — фельдшер решила действовать немедленно. Малыш родился в автомобиле скорой", — рассказали в центре экстренной медицинской помощи.

У младенца было двойное обвитие пуповиной шеи и если бы потеряли драгоценное время на транспортировку роженицы, то ситуация была бы угрожающей для жизни ребенка, говорят медики.

Новорожденного малыша и роженицу доставили в родильное отделение Перечинской больницы.

Роды принимала фельдшерка из бригады скорой помощи №400 Татьяна Головей. Это уже третьи роды "на колесах", с которыми она справилась, говорят в медучреждении.

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