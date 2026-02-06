- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 956
- Время на прочтение
- 2 мин
Экстремальные развлечения на замерзшей воде: в Полтаве авто провалилось под лед (фото, видео)
Дрифт на замерзшем пруду в Полтаве закончился провалом автомобиля под лед.
В Полтаве автомобиль провалился под лед во время катания на замерзшем пруду. Инцидент произошел в микрорайоне Огневка.
Об этом сообщают местные СМИ.
По предоставленной информации, водители решили заехать на лед для дрифта. Лед не выдержал нагрузки, и одна из машин ушла под воду.
Трагедия на Киевском море
Между тем всего несколько дней назад подобные развлечения имели фатальные последствия на Киевском водохранилище. В Вышгородском районе вблизи села Лебедевка легковой автомобиль с людьми провалился под лед во время катания.
Как выяснилось, сам инцидент произошел еще в воскресенье, 2 февраля, однако информация поступила к правоохранителям с опозданием. По предварительным данным, водитель внедорожника выехал на лед Киевского моря, вероятно, ради экстремального катания или дрифта. Хрупкий лед не выдержал массы тяжелого автомобиля — машина почти мгновенно ушла под воду.
Масштабная поисково-спасательная операция началась 4 февраля после обращения об исчезновении людей и транспорта. К работам привлекли водолазные группы. Во время обследования дна водоема спасателям удалось обнаружить и поднять на поверхность тело одного человека. Личность погибшего устанавливают. Судьба второго человека, который мог находиться в салоне, пока остается неизвестной.
Как вести себя на льду
Спасатели отмечают, что выходить на замерзший водоем можно только тогда, когда толщина льда составляет не менее 7 сантиметров.
Оценивайте состояние льда еще до выхода. Не стоит ступать на лед, если есть сомнения в его прочности. Перепады температуры, оттепель или осадки могут быстро ослабить даже с виду надежную поверхность. Особую осторожность следует проявлять во время первых и последних замерзаний.
Обходите потенциально опасные участки. Чаще всего лед является тонким вблизи берегов, в зарослях камыша, в местах с течением, у ливневых стоков или под слоем снега. Именно в таких зонах риск провалиться является самым высоким.
Не проверяйте лед весом собственного тела. Наступать на лед для проверки его прочности — опасно. Лучше воспользоваться длинной палкой или другим подручным предметом, чтобы осторожно оценить толщину и плотность поверхности.
Избегайте скопления людей и любого транспорта. Большое количество людей на одном участке или передвижения транспортных средств создают чрезмерную нагрузку на лед, что может привести к его разлому.
Дети — только под контролем взрослых. Спасатели категорически не советуют позволять детям самостоятельно выходить на лед. Из-за меньшего веса, активного поведения и отсутствия навыков оценки рисков это может закончиться трагедией.
Избегайте выхода на лед в темное время суток. Ночью сложно оценить состояние льда и вовремя заметить опасные участки, что значительно повышает риск чрезвычайной ситуации.