Экстремальные развлечения на замерзшей воде: в Полтаве авто провалилось под лед (фото, видео)

В Полтаве автомобиль провалился под лед

Реклама

В Полтаве автомобиль провалился под лед во время катания на замерзшем пруду. Инцидент произошел в микрорайоне Огневка.

Об этом сообщают местные СМИ.

По предоставленной информации, водители решили заехать на лед для дрифта. Лед не выдержал нагрузки, и одна из машин ушла под воду.

Реклама

В Полтаве автомобиль провалился под лед

Трагедия на Киевском море

Между тем всего несколько дней назад подобные развлечения имели фатальные последствия на Киевском водохранилище. В Вышгородском районе вблизи села Лебедевка легковой автомобиль с людьми провалился под лед во время катания.

Как выяснилось, сам инцидент произошел еще в воскресенье, 2 февраля, однако информация поступила к правоохранителям с опозданием. По предварительным данным, водитель внедорожника выехал на лед Киевского моря, вероятно, ради экстремального катания или дрифта. Хрупкий лед не выдержал массы тяжелого автомобиля — машина почти мгновенно ушла под воду.

Масштабная поисково-спасательная операция началась 4 февраля после обращения об исчезновении людей и транспорта. К работам привлекли водолазные группы. Во время обследования дна водоема спасателям удалось обнаружить и поднять на поверхность тело одного человека. Личность погибшего устанавливают. Судьба второго человека, который мог находиться в салоне, пока остается неизвестной.

Как вести себя на льду

Спасатели отмечают, что выходить на замерзший водоем можно только тогда, когда толщина льда составляет не менее 7 сантиметров.

Реклама