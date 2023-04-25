Экстремальные роды: 25-летняя жительница Закарпатья своего пятого ребенка родила в авто скорой (фото)

Мать и ребенок хорошо себя чувствуют.

В Закарпатской области медики вынуждены принимать роды прямо в автомобиле скорой помощи.

Об этом пишет Закарпатский территориальный центр экстренной медицинской помощи.

По данным медиков, они выехали на вызов к 25-летней женщине, у которой рождался пятый ребенок. Врачи отправились в село Дубовое, что на Тячевщине.

"У роженицы схватки каждые 3-4 минут. Быстро собираемся и мчимся на Тячев. Осознаем, что можем не успеть и придется принимать роды в авто", — рассказывает фельдшер Андрей Обрисский.

На Закарпатье младенец родился в карете скорой помощи. Фото: Закарпатский территориальный центр экстренной медицинской помощи.

Впоследствии к команде медиков присоединялась фельдшер Марина Куцин. Медики прибыли на вызов и забрали беременную, однако по дороге у нее начались роды и женщина родила в 15 километрах от Тячева.

У 25-летней женщины родился здоровый мальчик. Роженицу и младенца госпитализировали в районную больницу, их жизни уже ничего не угрожает.

Напомним, в Днепре во время исчезновения света врачи принимали экстремальные роды.

Также муж принял роды у жены во время российского наступления.

Читайте также: