Экстремальные роды: 25-летняя жительница Закарпатья своего пятого ребенка родила в авто скорой (фото)

Мать и ребенок хорошо себя чувствуют.
В Закарпатской области медики вынуждены принимать роды прямо в автомобиле скорой помощи.
Об этом пишет Закарпатский территориальный центр экстренной медицинской помощи.
По данным медиков, они выехали на вызов к 25-летней женщине, у которой рождался пятый ребенок. Врачи отправились в село Дубовое, что на Тячевщине.
"У роженицы схватки каждые 3-4 минут. Быстро собираемся и мчимся на Тячев. Осознаем, что можем не успеть и придется принимать роды в авто", — рассказывает фельдшер Андрей Обрисский.
Впоследствии к команде медиков присоединялась фельдшер Марина Куцин. Медики прибыли на вызов и забрали беременную, однако по дороге у нее начались роды и женщина родила в 15 километрах от Тячева.
У 25-летней женщины родился здоровый мальчик. Роженицу и младенца госпитализировали в районную больницу, их жизни уже ничего не угрожает.
Напомним, в Днепре во время исчезновения света врачи принимали экстремальные роды.
Также муж принял роды у жены во время российского наступления.
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