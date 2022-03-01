Экстренная профилактика столбняка в период военного положения: когда следует действовать

Экстренная профилактика столбняка в период военного положения: когда следует действовать

Экстренная профилактика столбняка показана при проникающих повреждениях желудочно-кишечного тракта.

В период военного состояния чрезвычайно актуальны вопросы сохранения здоровья военнослужащих и профилактики среди них инфекционных болезней, в частности столбняка.

В то же время есть большой риск заболевания столбняком и среди гражданского населения.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в инструкции по экстренной профилактике столбняка.

Экстренная профилактика столбняка показана в случае:

травм с нарушением целостности кожных покровов и слизистых;

отморожений и ожогов (термических, химических, радиационных) второй, третьей и четвертой степеней;

проницаемых повреждениях желудочно-кишечного тракта;

гангрены или некроза тканей любого этапа, абсцессах;

укусов животными;

родов вне медицинских учреждений;

внегоспитальных абортов.

Важно своевременно провести экстренную профилактику столбняка, которая предусматривает:

первичную хирургическую обработку раны;

создание иммунологической защиты