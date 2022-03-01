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Экстренная профилактика столбняка в период военного положения: когда следует действовать

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Экстренная профилактика столбняка в период военного положения: когда следует действовать

Pexels

Экстренная профилактика столбняка показана при проникающих повреждениях желудочно-кишечного тракта.

В период военного состояния чрезвычайно актуальны вопросы сохранения здоровья военнослужащих и профилактики среди них инфекционных болезней, в частности столбняка.

В то же время есть большой риск заболевания столбняком и среди гражданского населения.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в инструкции по экстренной профилактике столбняка.

Экстренная профилактика столбняка показана в случае:

  • травм с нарушением целостности кожных покровов и слизистых;
  • отморожений и ожогов (термических, химических, радиационных) второй, третьей и четвертой степеней;
  • проницаемых повреждениях желудочно-кишечного тракта;
  • гангрены или некроза тканей любого этапа, абсцессах;
  • укусов животными;
  • родов вне медицинских учреждений;
  • внегоспитальных абортов.

Важно своевременно провести экстренную профилактику столбняка, которая предусматривает:

  • первичную хирургическую обработку раны;
  • создание иммунологической защиты

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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