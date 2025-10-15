- Дата публикации
Экстренные отключения электричества в Киеве и нескольких областях: где нет света
В Киеве и нескольких областях внезапно выключили электричество.
В Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях применены экстренные отключения электричества.
Об этом пишет ДТЭК.
«По команде Укрэнерго, в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской области применены экстренные отключения», — говорится в сообщении.
Кроме того, «Львовоблэнерго» предупредило, что сегодня с 18:00 во Львове и области введены 2 очереди графиков аварийных отключений.
«Поскольку отключения аварийны, предупредить заранее об их внедрении нет возможности», — пояснили в ведомстве.
С той же информацией к своим потребителям обратилось облэнерго Черновицкой области.
Там уточнили, что по команде диспетчеров «Укрэнерго» экстренно введены превентивные обесточивания энергообъектов по всей Украине.
С 18.00 в Ровенской области также применяют экстренные отключения электроэнергии.
«Укрэнерго» пока не комментирует, действительно ли идет речь об экстренных отключениях на всей территории Украины.
Ранее экс-нардепка назвала причину, почему в Киеве нет света.