Экстренные отключения света коснулись ряда областей: где в Украине не действуют графики

Отключение света / © Getty Images

В 12 областях Украины 6 февраля применяются экстренные отключения света, во время которых графики не действуют.

Об этом сообщили ДТЭК и облэнерго.

Так, сейчас экстренные отключения света действуют в Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой, Полтавской, Черновицкой, Черниговской, Черкасской, Тернопольской, Винницкой, Житомирской, Николаевской, Запорожской областях.

"Одесская и Днепропетровская области: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют», — говорится в заявлении ДТЭК.

В «Хмельницкоблэнерго» проинформировали, что по распоряжению «Укрэнерго» в области 6 февраля, кроме графика почасовых отключений, дополнительно введен график аварийных отключений света (ГАВ). Эти ограничения применяются во избежание масштабных аварийных повреждений и стабилизации энергосистемы.

В Полтавской области также области применены графики аварийных отключений электроэнергии.

«В 12:52 получена команда от НЭК „Укрэнерго“ на применение 5 очередей ГАВ (6-10 очереди)», — говорится в заявлении «Полтаваоблэнерго».

Экстренные отключения применены и в Черновицкой области.

«По всей Украине экстренно введены превентивные обесточивания энергообъектов. Отключения без предупреждения вводятся по крайней необходимости, чтобы сохранить энергосистему от значительных технологических разрушений», — сообщили в «Черновцыоблэнерго».

На Черниговщине применены 5 очередей графика аварийных отключений электроэнергии одновременно, сообщили в «Черниговоблэнерго».

В Черкасской области из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак 6 февраля с 13:10 применены графики аварийных отключений, сообщили в «Черкассыоблэнерго». Также продолжают действовать графики почасовых отключений.

По команде «Укрэнерго» 6 февраля с 13:00 и до отдельного распоряжения по Тернопольской области применяется график аварийных отключений света, сообщили в «Тернопольоблэнерго». Графики почасовых отключений продолжают действовать.

В Винницкой области ГАО ввели с 12:58.

«Диспетчер АО „Винницаоблэнерго“ получил команду от диспетчерского центра НЭК „Укрэнерго“ на применение графиков аварийных отключений (ГАО) для потребителей области», — говорится в заявлении облэнерго.

В «Житомроблэнерго» сообщили, что в области введены аварийные отключения электроэнергии для потребителей. Жителей региона призвали выключить из розеток чувствительное к скачкам напряжения оборудование для безопасности и защиты устройств.

В «Николаевоблэнерго» проинформировали, что «по состоянию на 13:00 имеем новое распоряжение НЭК „Укрэнерго“ по применению аварийных графиков».

В «Запорожьеоблэнерго» также заявили 6 февраля о применении графиков аварийных отключений.

К слову, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупредил, что летом Украину ждет новая волна отключений света, обусловленная ремонтной кампанией на АЭС и ростом потребления в жару. Эксперт прогнозирует сложный период в июле-августе, когда возможны строгие ограничения, хотя они могут быть мягче нынешних. Харченко считает, что сейчас страна переживает самый тяжелый этап за всю войну, в частности из-за проблем с отоплением, однако самый сложный пик уже пройден, и в дальнейшем ситуация постепенно стабилизируется.