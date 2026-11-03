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- Украина
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Экстренные отключения света охватили две области Украины
Экстренные отключения электроэнергии введены по указанию «Укрэнерго».
Экстренные отключения света 3 ноября были введены в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. В настоящее время привычные стабилизационные графики не действуют.
Об этом сообщили в ДТЭК.
«Киев, Киевская и Днепропетровская область: по команде Укрэнерго введены экстренные отключения», — говорится в заявлении компании.
Там напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.
ДТЭК отметил, что в случае изменений будет информировать о них в своем Telegram-канале.
Напомним, накануне «Укрэнерго» предупредило, что 3 ноября в части областей в течение суток будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений света объемом от 0,5 до 4 очередей для всех остальных потребителей. Украинцев призывали бережливо потреблять электричество.